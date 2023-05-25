Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber'de

Son dakika haberi... 28 Mayıs seçimine son 3 gün kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Kirişci tarım ve hayvancılıkla ilgili ortaya atılan iddiaları tek tek çürüttü "rasyonel gerçekliği yok" dedi.