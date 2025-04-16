16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması: 34 ilimiz etkilendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması: 34 ilimiz etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması: 34 ilimiz etkilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 13:51
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticiler için 'Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması: 34 ilimiz etkilendi
Bakan Yumaklı’dan zirai don açıklaması
Bakan Yumaklı’dan zirai don açıklaması
1’inci Ordu Komutanlığı’nda inceleme!
1'inci Ordu Komutanlığı'nda inceleme!
Önder’in sağlık durumu nasıl? Doktorları anlattı
Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorları anlattı
Önder’in Türkiye siyasetindeki yeri…
Önder’in Türkiye siyasetindeki yeri…
Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e mektup
Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e mektup
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de
İstanbul Havalimanı tarihe geçecek
İstanbul Havalimanı tarihe geçecek
Ameliyat nasıl geçti? Hastaneden açıklama
Ameliyat nasıl geçti? Hastaneden açıklama
Başkan Erdoğan’ın geleceğini duyunca...
Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca...
Fidan Gül adliyeye sevk edildi
Fidan Gül adliyeye sevk edildi
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
Aort damarı nedir? Uzman isim A Haber’de anlattı
Aort damarı nedir? Uzman isim A Haber’de anlattı
Daha Fazla Video Göster