16 Nisan 2025, Çarşamba
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması: 34 ilimiz etkilendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticiler için 'Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz' dedi.