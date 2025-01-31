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Tank avcısı Omtas görev başında! Dosta güven düşmana korku

Tank avcısı Omtas görev başında! Dosta güven düşmana korku

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 15:16
Türk mühendislerinden bir başarı öyküsü daha. Roketsan'ın yerli ve milli imkanlar ile geliştirdiği güdümlü tanksavar füzesi Omtas hedefi tam isabet vurdu. A Haber Arka Plan programına konuk olan isimler hem tanksavar füzesi Omtas'ın özelliklerini analiz etti hem de Türk Savunma Sanayi’de gelinen son noktanın önemini vurguladı.
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Tank avcısı Omtas görev başında! Dosta güven düşmana korku
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