Tank avcısı Omtas görev başında! Dosta güven düşmana korku

Türk mühendislerinden bir başarı öyküsü daha. Roketsan'ın yerli ve milli imkanlar ile geliştirdiği güdümlü tanksavar füzesi Omtas hedefi tam isabet vurdu. A Haber Arka Plan programına konuk olan isimler hem tanksavar füzesi Omtas'ın özelliklerini analiz etti hem de Türk Savunma Sanayi’de gelinen son noktanın önemini vurguladı.

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