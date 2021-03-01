01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2021 15:51
Güncelleme:01.03.2021 15:57
Kademeli normalleşme bugün başlıyor. İllerde normalleşme nasıl ve neye göre belirlenecek? Hafta sonu ve hafta içi kısıtlaması sürmeli mi? Yüz yüze eğitim başlayacak m? Vakalardaki düşüş eğitim için nasıl mesaj veriyor? Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Kademeli normalleşme bugün başlıyor. İllerde normalleşme nasıl ve neye göre belirlenecek? Hafta sonu ve hafta içi kısıtlaması sürmeli mi? Yüz yüze eğitim başlayacak m? Vakalardaki düşüş eğitim için nasıl mesaj veriyor? Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu A Haber canlı yayınında yanıtladı. Eyüboğlu, "Tüm ülke için normalleşmenin zamanını söylemek için çok erken şu anda. Sayılar biliyorsunuz 5 bin 10 bin arasında sıkıştı ne aşağı iniyor azaltamıyoruz bu nedenle de şu anda tamamen normalleşmeye geçmek için çok erken" dedi.

İstanbulda ilçe bazlı tedbir gelir mi? İSTANBUL'DA İLÇE BAZLI TEDBİR GELİR Mİ?
İstanbul için sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? İSTANBUL İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir?
Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir?
Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi
Mehmetçik teröristlerin inlerine girdi
Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Maltepe'de grev krizi çözüldü mü?
Maltepe'de grev krizi çözüldü mü?
Canlı yayında moloz döktü
Canlı yayında moloz döktü
İstanbul'da ilçe bazlı tedbir alınır mı?
İstanbul'da ilçe bazlı tedbir alınır mı?
Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı?
Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı?
Dikkat çeken 15 Temmuz yorumu!
Dikkat çeken "15 Temmuz" yorumu!
İşte 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararlar!
İşte 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararlar!
Milletimizin hizmetinde
"Milletimizin hizmetinde"
ABD talimat verdi! Cuntacılar uyguladı
ABD talimat verdi! Cuntacılar uyguladı
28 Şubat darbesinin failleri neden yargılanmadı?
28 Şubat darbesinin failleri neden yargılanmadı?
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ