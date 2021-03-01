Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Kademeli normalleşme bugün başlıyor. İllerde normalleşme nasıl ve neye göre belirlenecek? Hafta sonu ve hafta içi kısıtlaması sürmeli mi? Yüz yüze eğitim başlayacak m? Vakalardaki düşüş eğitim için nasıl mesaj veriyor? Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Kademeli normalleşme bugün başlıyor. İllerde normalleşme nasıl ve neye göre belirlenecek? Hafta sonu ve hafta içi kısıtlaması sürmeli mi? Yüz yüze eğitim başlayacak m? Vakalardaki düşüş eğitim için nasıl mesaj veriyor? Tamamen normalleşmeye ne zaman geçilir? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu A Haber canlı yayınında yanıtladı. Eyüboğlu, "Tüm ülke için normalleşmenin zamanını söylemek için çok erken şu anda. Sayılar biliyorsunuz 5 bin 10 bin arasında sıkıştı ne aşağı iniyor azaltamıyoruz bu nedenle de şu anda tamamen normalleşmeye geçmek için çok erken" dedi.