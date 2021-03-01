İL DÜZEYİNDE MÜDAHALE

Bu bağlamda özellikle 15-21 Şubat tarihleri arasında il il vaka sayılarının açıklanması belki de tüm Türkiye'nin beklediği bir tabloydu. Bu tabloda iller kendi durumlarını daha net bir şekilde gördü. Sayın Bakanın yerinde karar dönemi olarak ifade ettiği bu aşamada birinci yılın sonunda Kovid-19 mücadelesinde artık yapılması gereken en önemli müdahalenin il düzeyindeki müdahaleler olduğunu ifade etti. Bu da Bilim Kurulumuzun görüşleri arasındaydı. Çünkü İstanbul, Ankara ile Rize'nin Hakkari'nin Bayburt'un vaka sayıları birbirinden farklıydı. Şimdi bütün vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından kendi illeriyle ilgili vaka durumunu ve bu vaka sayılarının yüz bin kişide diye ifade ediyoruz değişimlerini de izleyecek.