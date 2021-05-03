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Tam kapanma sonrası vakalar düşüyor | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (3 Mayıs 2021)

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Giriş: 03.05.2021 19:59
Güncelleme:03.05.2021 20:07
Son dakika | Tam kapanmanın 4. gününde Türkiye'de vaka sayılarında düşüş görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın 3 Mayıs 2021 tarihli verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Mayıs 2021 tarihli verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (3 MAYIS)

VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN RAKAMLARI

Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Tam kapanma sonrası vakalar düşüyor | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu 3 Mayıs 2021
Tam kapanma sonrası vakalar düşüyor | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (3 Mayıs 2021)
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