08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Takvim Gazetesi’ne karşı algı operasyonu tutmadı! Sözcü, Cumhuriyet, OdaTv, HaberTürk, Yeni Çağ, Ali Mahir Başarır...

Takvim Gazetesi’ne karşı algı operasyonu tutmadı! Sözcü, Cumhuriyet, OdaTv, HaberTürk, Yeni Çağ, Ali Mahir Başarır...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2021 18:27
Güncelleme:08.02.2021 18:51
Yalan ve iftira dolu haberleriyle gündeme gelen ve her fırsatta teröristlere güzellemeler düzen bazı medya kuruluşları şimdi de Takvim Gazetesi’ni hedef aldı. Tüketiciyi süpermarket hilelerine karşı uyaran Takvim Gazetesi’ne gıda fiyatları üzerinden algı yapmak için aynı ağızdan saldırıya geçtiler. Ama yaptıkları algı boşa çıktı. Çünkü aynı haberi kendilerinin de defalarca yaptığı ortaya çıktı.

Bazı market ve tedarikçilerin farklı bahanelerle gıda ürünlerine yaptıkları fahiş zamlar, Ticaret Bakanlığ'ını hareket geçirdi.

Ama süpermarketlerin daha fazla satış yapabilmek için tüketiciyi yanıltıcı pazarlama oyunları devam ediyor.

Takvim Gazetesi de bu konu da bir haber hazırladı. Ve "bu haberi okumadan markete girmeyin" manşetiyle vatandaşları uyardı.

YİNE ALGI! YİNE MANİPÜLASYON

Yani uyarılar aslında tanıdık. Çünkü bu konu üzerine Avrupa'da ABD'de belgeseller yapılmış ve Türkiye'de de birçok medya kuruluşu benzer haberleri daha önce gündeme getirmişti.

AMA ALGILARI YİNE TUTMADI! ÇÜNKÜ AYNI HABERİ KENDİLERİ DE YAPMIŞTI

Ama o gazeteler fiyat artışı algısı ile hükümeti suçlamak isterken daha önce yaptıkları haberleri unuttu. Ve aynı ağızdan takvim gazetesini hedef aldılar.

İlk örnek OdaTv adlı internet sitesinden… Süpermarkette dikkat edilmesi gereken 10 kural başlığıyla verdiği haber hala erişime açıkken Takvim Gazetesi'nin yaptığı haberi "iktidar medyası artık kafa buluyor" başlığıyla duyurdu.

Takvim Gazetesi'nden 1 hafta önce, 31 Ocak 2021 tarihinde ise yeniçağ gazetesi "Bu oyuna gelmeyin" başlığıyla aynı habere imza atmıştı. Ama o da akıl tutulması yaşadı. Ve takvim gazetesini aynı haber üzerinden hedef aldı.

Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV ve terör yandaşı internet siteleri de boş durmadı. Ve algı operasyonunda usta oldukları kalemlerini oynattılar. Yani başını yabancı sermaye ile fonlanan medya kuruluşların çektiği belli odaklar en iyi işlerini yaptılar. ve algıya oynadılar.

Ve buna çanak tutan destekleyen bazı tanıdık isimlerde vardı. Onlardan biri de CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır idi.

Tüm Türkiye'nin TSK'ya yönelik skandal sözleriyle tanıdığı CHP'li Başarır, "Bu haberi okumadan sandığa gitmeyin" diyerek, konuyu başka yerlere çekmeye çalıştı.

Son dakika: Bahçeliden CHPye çok sert sözler: Orduya satılmış demek vatana ihanettir SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN CHP'YE ÇOK SERT SÖZLER: ORDUYA SATILMIŞ DEMEK VATANA İHANETTİR
Son dakika: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Gülerden ordu satılmış diyen CHPli vekil Ali Mahir Başarıra sert tepki SON DAKİKA: BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN 'ORDU SATILMIŞ' DİYEN CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'A SERT TEPKİ

CHP İstanbul Gençlik Kolları'yla ise işi bambaşka bir boyuta taşıdı ve takvim gazetesinin haberini Boğaziçi provokasyonuyla bağladı.

Market hileleri hemen her yıl farklı yerli ve yabancı medya organlarında gündeme gelen bir konu.

Ama aynı haberi Cözcü, HaberTürk gibi gazeteler yapınca kör ve sağır olan muhalif gazete ve isimler, şimdi de adeta akıl tutulması yaşıyor.

Algı operasyonuna imza atmak istediler ama yine baltayı taşa vurdular.

















A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Takvim'e karşı algı operasyonu tutmadı!
Takvim'e karşı algı operasyonu tutmadı!
İstanbul Dudullu'da fabrika yangını
İstanbul Dudullu'da fabrika yangını
İzmir'de başörtülü kadına alçak saldırı! İlk kez konuştu: 20 dakika şoktan çıkamadım .
İzmir'de başörtülü kadına alçak saldırı! İlk kez konuştu: 20 dakika şoktan çıkamadım .
İstanbul'a kar geliyor! Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci A Haber'de tarih verdi
İstanbul'a kar geliyor! Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci A Haber'de tarih verdi
Başkan Erdoğan: CHP parçalanmaya başladı!
Başkan Erdoğan: CHP parçalanmaya başladı!
Başkan Erdoğan çarşamba gününe dikkat çekti
Başkan Erdoğan çarşamba gününe dikkat çekti
CHP'de İnce depremi
CHP'de İnce depremi
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor
Yeni anayasa açıklaması
Yeni anayasa açıklaması
İYİ Parti'yi karıştıran atama!
İYİ Parti'yi karıştıran atama!
Enis Berberoğlu'nun infazı durduruluyor
Enis Berberoğlu'nun infazı durduruluyor
Muharrem İnce CHP'den istifa mı edecek?
Muharrem İnce CHP'den istifa mı edecek?
Daha Fazla Video Göster