Son dakika: Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank-Palet Fabrikası tartışmasına atıfta bulunup, "Devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesini kullanması yeni bir tartışma başlatmıştı.

CHP'li milletvekilinin açıklamasına bir kez daha tepki gösteren Bahçeli, ''Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur'' ifadelerini kullandı.