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Taksim'deki değnekçi dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine iş başındalar

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Giriş: 03.08.2020 10:01
Güncelleme:03.08.2020 10:06
Taksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı. Olay sonrası Hacısüleymanoğlu'nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor.

Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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