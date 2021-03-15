Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı: Çarşaf yasak yavrum çok özgürüz çok

Taksim'de bir kadın çarşaflı gençlere sözlü saldırıda bulundu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia ederek gençleri hedef alan kadın, o anlara şahit olan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taksim'de bir kadın çarşaflı gençlere sözlü saldırıda bulundu.



Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia ederek gençleri hedef alan kadın, gençlerin özgür bir ülkede yaşıyoruz söylemlerine rağmen sözlü baskısını sürdürdü.



Hem gençlerin hem de çevredekilerin tepkilerinin artması üzerine uzaklaştı.