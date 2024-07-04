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Takdir toplayan hareket! Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren genç ödülünü Gazzeli öğrencilere adadı: Soykırım işleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 00:34
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de mazlumları katletmeye devam ederken tepkiler ise çığ gibi gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Mehmet Hasan Yacı, ödülünü, üniversiteleri yıkılmış ve mezun olma şansları ellerinden alınmış Gazzeli arkadaşlarına ithaf etti. Yacı, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının kararlarının ayaklar altına alınmasını, uluslararası hukuka, insanlığa dair, bildiğimiz bütün değerlerin, bütün normların hiçe sayılmasını reddediyorum. Bugün almış olduğum bu ödülü, üniversiteleri yıkılmış ve mezun olma şansları ellerinden alınmış Gazzeli arkadaşlarıma ithaf ediyorum" dedi.
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