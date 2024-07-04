04 Temmuz 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Takdir toplayan hareket! Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren genç ödülünü Gazzeli öğrencilere adadı: Soykırım işleniyor
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de mazlumları katletmeye devam ederken tepkiler ise çığ gibi gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Mehmet Hasan Yacı, ödülünü, üniversiteleri yıkılmış ve mezun olma şansları ellerinden alınmış Gazzeli arkadaşlarına ithaf etti. Yacı, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının kararlarının ayaklar altına alınmasını, uluslararası hukuka, insanlığa dair, bildiğimiz bütün değerlerin, bütün normların hiçe sayılmasını reddediyorum. Bugün almış olduğum bu ödülü, üniversiteleri yıkılmış ve mezun olma şansları ellerinden alınmış Gazzeli arkadaşlarıma ithaf ediyorum" dedi.