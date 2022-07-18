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Tahran’da kritik üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi bir araya geliyor

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 10:08
Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen süreçte dünyanın gözü yarın Tahran'da yapılacak üçlü zirvede olacak. Zirvenin ana gündeminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu, sığınmacıların geri dönüşü ve anayasal geçiş süreci yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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