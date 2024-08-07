Tahran’da Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? Hizbullah ne yapmaya çalışıyor?

İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları’nın koruma bölgesinde Hamas lideri İsmail Haniye İsrail saldırısında şehit edildi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bağlı Dâhiye semtinde ise Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür öldürüldü. 2 suikast sonrası Orta Doğu ateş yerine dönerken hem İran’dan hem Hizbullah’tan katil devlet İsrail’e tehditler yağdı. Peki savaş Orta Doğu’ya yayılacak mı? İran’ın saldırı tehdidi göstermelik mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN