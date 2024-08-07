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Tahran’da Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? Hizbullah ne yapmaya çalışıyor?

Tahran’da Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? Hizbullah ne yapmaya çalışıyor?

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.08.2024 13:09
İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları’nın koruma bölgesinde Hamas lideri İsmail Haniye İsrail saldırısında şehit edildi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bağlı Dâhiye semtinde ise Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür öldürüldü. 2 suikast sonrası Orta Doğu ateş yerine dönerken hem İran’dan hem Hizbullah’tan katil devlet İsrail’e tehditler yağdı. Peki savaş Orta Doğu’ya yayılacak mı? İran’ın saldırı tehdidi göstermelik mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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