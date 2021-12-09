Tahir Güven’e pusu kuran terörist HDP’li Hüseyin Kaçmaz’ın evinden çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de yaptığı konuşmada, AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven'e pusu kuran teröristin HDP'li vekilin evinde yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Bunların hesabını vereceksiniz. Milletvekilliği sizi kurtaramayacak" dedi.