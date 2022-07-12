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Tahıl koridoru için İstanbul zirvesi! Çözüm bulunacak mı? İran’da 3 zirve ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 12.07.2022 16:35
Karadeniz'de tahıl koridoru için öncü masa, yarın İstanbul'da kurulacak. Rusya ve Türkiye'nin tahıl konusunda yapacağı istişare toplantılarına Birleşmiş Milletler ile Ukrayna da katılacak. Ukrayna ve Rusya heyetleri Türk yetkililer ile bir araya gelecek koridor planına son şeklini verecek. Süreç önemli ancak sürece Türkiye'nin koyduğu katkı büyük bir önem arz ediyor. Öte yandan Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşecek. Diplomatik temaslar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi. Caşın, “ABD dahil herkes Türkiye’nin Karadeniz’de stratejik bir ülke olduğunu kabul etti. Tahıl koridoru zirvesinin Türkiye’de yapılması çok önemli.” dedi.
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