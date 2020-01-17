Taha Kemal ve ailesi tedavi için İstanbul'a geldi

Elazığ'da beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle tek gözünü kaybeden 6 yaşındaki Taha Kemal’in yardımına Başkan Recep Tayyip Erdoğan yetişti. Acılı annesi A Haber ekranlarından 50 bin liralık ameliyat masrafı için yardım istemişti. Haberimizi izleyen Başkan Erdoğan akşam saatlerinde anneyi aradı ve yüzünü güldürdü. Taha Kemal tedavi olmak üzere ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Aileyi havalimanında A Haber muhabiri Mehmet Karataş karşıladı.

"O BİZİM ELİMİZDEN TUTTU ALLAH DA ONU DARDA KOYMASIN"

Anne Azine Sis, "Allah devletimizden razı olsun. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bize her türlü imkanı sağladı. Çok şanlı bir milletiz. Böyle bir lidere sahibiz. O bizim elimizden tuttu Allah da onu darda koymasın." dedi.

"BU KADAR DEDİ VARKEN BİZİMLE İLGİLENDİ ALLAH ONU BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Baba Rıfat Sis ise "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Hem içerde hem de dışarıda bu kadar sorunları varken benim 6 yaşındaki çocuğumun derdiyle dertlendi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah tedavimizi bitirdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın elini öpmeye gideceğiz." İfadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN AİLEYİ ARAMIŞTI

Annenin yardım çağrısını A Haber'den duyan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde bir sürpriz yaptı. Anne Hazine Sis'i arayıp bilgi aldı. Ardından telekonfrans ile hastane yetkililerine ulaşıp talimat verdi.

Taha Kemal, ameliyat için ilk uçakla Elazığ'dan İstanbul'a gitti. Beyin tümörü ameliyatının ardından, görmeyen tek gözünün de açılması bekleniyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAYACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUK AMA BİZİM İÇİN UMUT OLDU"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonda anne Azine Sis ile yaptığı görüşmede, Taha'nın ameliyatı için gerekli her şeyin yapılacağını ifade etti.

Anne Azine Sis ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız oğlumuza sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizim yanımızda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın arayacağını hiç beklemiyorduk ama bizim için umut oldu. Allah razı olsun" dedi.