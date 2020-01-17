Başkan Erdoğan'dan Taha Kemal'in ailesine sürpriz telefon |Video

Elazığ'da yaşayan 6 yaşındaki Taha Kemal, beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle tek gözünü kaybetmişti. Acılı annesi A Haber ekranlarından 50 bin liralık ameliyat masrafı için yardım istemişti. Haberimizi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde anneyi aradı ve yüzünü güldürdü.

Evladını ameliyat ettirmek için A Haber ekranlarından yardım istemişti. Beklediği yardım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Elazığ'da yaşayan Sis ailesinin 6 yaşındaki çocukları Taha Kemal'e, bir süre önce beyin tümörü teşhisi kondu. Ancak maddi imkanları yeterli olmayan aile, 50 bin lira tutarındaki ameliyat giderlerini karşılayamıyordu.

Acılı anne: "Çocuğumun sol gözü görmüyor. Bu ameliyatı sadece bir hastanenin yaptığı söylendi. Çünkü tümör iki göz sinirinin arasına sıkışmış ve çıkarılması çok zor bir tümör. Bu ameliyat ise çok masraflı bir hastane. 40 ile 50 bin lira arası para lazım. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Hastane de hasta taşımada çalışıyor. Üzerimize hiçbir şey yok. Elimizden gelen imkanlar bu kadar." ifadeleriyle çocuğunun rahatsızlığını anlatmış yardım beklediğini söylemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ TELEFON

Annenin yardım çağrısını A Haber'den duyan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde bir sürpriz yaptı. Anne Hazine Sis'i arayıp bilgi aldı. Ardından telekonfrans ile hastane yetkililerine ulaşıp talimat verdi.

Taha Kemal, ameliyat için ilk uçakla Elazığ'dan İstanbul'a gitti. Beyin tümörü ameliyatının ardından, görmeyen tek gözünün de açılması bekleniyor.

ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilgisinden dolayı minnettar.