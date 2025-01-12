12 Ocak 2025, Pazar
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Suudi Arabistan'da Suriye zirvesi! Bakan Fidan: SDG feshedildiğini açıklamalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Bakan Fidan, 'Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' dedi.