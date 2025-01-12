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Suudi Arabistan’da Suriye zirvesi! Bakan Fidan: SDG feshedildiğini açıklamalı

Suudi Arabistan'da Suriye zirvesi! Bakan Fidan: SDG feshedildiğini açıklamalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.01.2025 14:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Bakan Fidan, 'Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' dedi.
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Suudi Arabistan’da Suriye zirvesi! Bakan Fidan: SDG feshedildiğini açıklamalı
Suudi Arabistan’da Suriye zirvesi
Suudi Arabistan'da Suriye zirvesi
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