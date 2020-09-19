Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı başta Yunanistan ve Fransa'yı rahatsız ettiği gibi bazı Arap ülkelerini de bu durum oldukça rahatsız ediyor. Özellikle Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinin her fırsatta Türkiye'nin karşısında hareket etmeleri elbette sürpriz bir şey değil. Peki bu ülkelerin Türkiye karşıtı tutumlarının arkasında ne var, Osmanlı döneminde Arapların Osmanlı'ya karşı bakışı nasıldı? İşte analiz haberimiz...