12 Şubat 2024, Pazartesi
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Süt ürünlerinde ambalaj sınırı! 500 gramlık ambalaj sınırı hangi ürünlerde uygulanacak?
Bazı süt ve yoğurt ürünleri için yeni karar Resmi Gazetede yayınlandı. Hangi ürünler 500 gramlık ambalajda satılacak? Süt ve süt ürünlerinin raf ömrü ne kadarla sınırlandırıldı? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜKONFED Sürdürülebilir Üretim Komisyonu Başkanı Nurten Sırma anlattı.