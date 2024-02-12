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Süt ürünlerinde ambalaj sınırı! 500 gramlık ambalaj sınırı hangi ürünlerde uygulanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 11:22
Bazı süt ve yoğurt ürünleri için yeni karar Resmi Gazetede yayınlandı. Hangi ürünler 500 gramlık ambalajda satılacak? Süt ve süt ürünlerinin raf ömrü ne kadarla sınırlandırıldı? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜKONFED Sürdürülebilir Üretim Komisyonu Başkanı Nurten Sırma anlattı.
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