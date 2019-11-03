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03.11.2019

Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı

3 Kasım 1996'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık ve en sırlarla dolu olaylarından biri yaşandı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde lüks bir araç kamyonla çarpıştı. Aynı otomobil içinde bir polis müdürü, bir mafya lideri, bir güzellik kraliçesi ve bir de milletvekili vardı. Susurluk'taki trafik kazasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile üç kişi öldü, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı. Ölenlerden birinin ''Mehmet Özbay'' sahte kimlikli Abdullah Çatlı olduğu saptandı. Türkiye o güne dek böylesi karanlık bir resme ilk kez tanık oluyordu. Kayıtlara Susurluk skandalı olarak geçen kaza geride birçok soru işareti bıraktı. Aslında araçta bulunan isimler bunun sıradan bir trafik kazası olmadığını gözler önüne seriyordu. Çünkü devlet-siyaset-mafya ilişkisi belki de ilk kez bu kadar açığa çıkmıştı. Yıllarca "Bu isimleri bir araya getiren neydi ve bu kaza neden oldu sorusu?" akılları kurcaladı ve sırlarla dolu Susurluk olayının üzerinden tam 23 yıl geçti. İşte Susurluk skandalının perde arkasını tüm çıplaklığı ile anlatan A Haber’in analiz haberi…

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