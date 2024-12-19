19 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Suriye’nin geleceği ne olacak? Doç. Dr. Olçar: Suriye’de 3 kritik nokta var…
Suriye’nin geleceği ne olacak? Doç. Dr. Olçar: Suriye’de 3 kritik nokta var…

Suriye’nin geleceği ne olacak? Doç. Dr. Olçar: Suriye’de 3 kritik nokta var…

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2024 12:34
Suriye’de muhaliflerin Esad rejimine son vermesinin ardından yeni dönem başladı. Suriye geleceğini A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, “Saha gerçeğine baktığımız zaman 3 kritik nokta var. Bunlardan bir tanesi PKK/YPG’nin ne olacağı konusudur. Devlet dışı aktör ve silahlı bir terör örgütü. Bunlardan 2. ise Golan Tepelerini işgal eden ve bunu inatla sürdüren İsrail var. Burada silahlı bir devlet harekatı var. 3. konumuz da Şam’dır. Yani geçici hükümettir.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’nin geleceği ne olacak? Doç. Dr. Olçar: Suriye’de 3 kritik nokta var…
Suriye’nin geleceği! 3 kritik nokta var…
Suriye’nin geleceği! 3 kritik nokta var…
ABD’nin SDG iddiasına yalanlama
ABD'nin SDG iddiasına yalanlama
A Haber Suriye’de iç savaşın başladığı Dera’da!
A Haber Suriye’de iç savaşın başladığı Dera’da!
Başkan Erdoğan’da Kahire’de!
Başkan Erdoğan’da Kahire’de!
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi
Erdoğan’a seslendi: Seni asla unutmayacağım
Erdoğan'a seslendi: Seni asla unutmayacağım
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon
Başkan Erdoğan Mısır yolunda
Başkan Erdoğan Mısır yolunda
Rus ordusundaki hareketlilik uyduda
Rus ordusundaki hareketlilik uyduda
A Haber İsrail işgalini görüntüledi!
A Haber İsrail işgalini görüntüledi!
Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor
A Haber Basil Esad’ın sarayında
A Haber Basil Esad'ın sarayında
Daha Fazla Video Göster