Suriye’nin geleceği ne olacak? Doç. Dr. Olçar: Suriye’de 3 kritik nokta var…

Suriye’de muhaliflerin Esad rejimine son vermesinin ardından yeni dönem başladı. Suriye geleceğini A Haber’de değerlendiren askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, “Saha gerçeğine baktığımız zaman 3 kritik nokta var. Bunlardan bir tanesi PKK/YPG’nin ne olacağı konusudur. Devlet dışı aktör ve silahlı bir terör örgütü. Bunlardan 2. ise Golan Tepelerini işgal eden ve bunu inatla sürdüren İsrail var. Burada silahlı bir devlet harekatı var. 3. konumuz da Şam’dır. Yani geçici hükümettir.” dedi.

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