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Suriye’nin bilinmeyen 22 cezaevi! Gazeteci Bekir Atacan A Haber’de anlattı

Suriye’nin bilinmeyen 22 cezaevi! Gazeteci Bekir Atacan A Haber’de anlattı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 13:16
Baas rejimden ve Esad Zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen ve yaşamını burada sürdüren gazeteci Bekir Atacan A Haber’e konuk oldu ve duygularını paylaştı. Bekir Atacan, “Biz 45 yıldır Suriye’ye hiç gitmedik ve oraları göremedik. Arkadaş, akraba ya da toprak diyeceğimiz parçalar bizim için unutuldu. Oranın kokusunu bile almak bizim içim imkansızdı. Bu sadece mesafe olarak değildi.” dedi. Atacan Suriye’de bilinmeyen 22 cezaevini de anlattı.
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Suriye’nin bilinmeyen 22 cezaevi! Gazeteci Bekir Atacan A Haber’de anlattı
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