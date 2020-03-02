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02.03.2020

Suriyeli gençler askerlik şubesine koştu: Bizi de askere alın!

Türkiye'de Samsun'da yaşayan Suriyeli mülteciler gönüllü asker olmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu mücahitlerinin şehadetlerine çok üzüldüklerini belirten mülteciler savaşmak için Suriye'ye gitmek istiyor. Suriyeli Muhammed Abdurrahman Suriye vatandaşı olduğunu ve Samsun'da yaşadığını söyleyerek, "Şehitler için çok üzüldük arkadaşları topladım o askerler bizim memleketimizde şehit oldu, biz de dilekçe verdik askere alınmak için, ne zaman ihtiyaç olur biz o zaman gideriz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

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