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Suriye’deki Kasiyun Dağı’na Teşekkürler Türkiye yazdılar!

Suriye’deki Kasiyun Dağı’na “Teşekkürler Türkiye” yazdılar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 08:56
Suriye'nin başkenti Şam'daki Kasiyun Dağı'na, yaptırımların kaldırılmasında payı olan 3 ülke için teşekkür mesajı yansıtıldı. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını açıklamıştı. Aldığı bu kararda Başkan Erdoğan'ın büyük payı olduğunu da vurgulamıştı.
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Suriye’deki Kasiyun Dağı’na Teşekkürler Türkiye yazdılar!
Kasiyun Dağı’na Teşekkürler Türkiye yazdılar!
Kasiyun Dağı’na “Teşekkürler Türkiye” yazdılar!
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