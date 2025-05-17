17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Suriye’deki Kasiyun Dağı’na “Teşekkürler Türkiye” yazdılar!
Suriye'nin başkenti Şam'daki Kasiyun Dağı'na, yaptırımların kaldırılmasında payı olan 3 ülke için teşekkür mesajı yansıtıldı. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını açıklamıştı. Aldığı bu kararda Başkan Erdoğan'ın büyük payı olduğunu da vurgulamıştı.