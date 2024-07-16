Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya balyoz! 7'si daha sarı torbaya girdi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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