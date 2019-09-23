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23.09.2019

Suriye sınırında askeri hareketlilik | Video

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, zırhlı araçlarla askeri hareketliliğin olduğu gözleniyor. TSK'ya ait üs noktasında konuşlu zırhlı araçlara, bakımları yapılarak, Türk bayrakları asıldı. Hazırlıkları tamamlanan zırhlı araçların, Fırat'ın doğusunda, ABD ile ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi.

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