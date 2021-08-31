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Suriye kaynaklık petrol sızıntısı KKTC kıyılarına ilerliyor

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Giriş: 31.08.2021 09:30
Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı. Sızıntı KKTC'de Karpaz  kıyılarına doğru ilerliyor. KKTC'de kriz masası kuruldu. Türkiye'den ise 3 gemi ekipmanları ile yola çıktı. Ayrıntıları Lefkoşa'da bulunan Rıza Açıkgöz aktardı.
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