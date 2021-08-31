31 Ağustos 2021, Salı
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Suriye kaynaklık petrol sızıntısı KKTC kıyılarına ilerliyor
Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı. Sızıntı KKTC'de Karpaz kıyılarına doğru ilerliyor. KKTC'de kriz masası kuruldu. Türkiye'den ise 3 gemi ekipmanları ile yola çıktı. Ayrıntıları Lefkoşa'da bulunan Rıza Açıkgöz aktardı.