Sumud Filosu’ndan dönen Türk doktor yaşadıklarını anlattı: Asıl kahramanlar Filistinliler

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan “Sumud Filosu”nda yer alan Dr. Ergün Akpınar, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından alıkonulmalarının ardından yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Akpınar, “Hiçbir zaman korkmadık, geri adım atmadık. Orada asıl kahramanlar Filistinlilerdi” dedi. Dron ve bombalı saldırılara rağmen yollarına devam ettiklerini belirten Akpınar, İsrail askerlerinin telsizlere sızarak müzik yayınıyla psikolojik baskı kurduğunu söyledi. Müdahale sırasında 14 saat boyunca kelepçeli şekilde tutulduklarını ifade eden Akpınar, “Soğukta, güneşin altında dar alanda oturduk. Dövülen, kolu kırılan arkadaşlarımız oldu” dedi. Türkiye’ye sadece üzerlerindeki kıyafetlerle döndüklerini anlatan Akpınar, “Bize bunları yapıyorlarsa, Filistinlilere kim bilir neler yapıyorlar” diyerek uluslararası kamuoyuna “Gazze’yi gündemden düşürmeyin” çağrısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN