Sumud filosuna israil baskını! A Haber aktivistlerin götürüldüğü Aşdod’da

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla rotası Gazze olan Sumud filosuna terör örgütü İsrail’in katliamcı üyeleri baskın yaptı. Aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 201 aktivist gözaltında. Tüm dünyanın yakından takip ettiği gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ve hukukçu Aydoğan Ahıakın değerlendirdi. Öte yandan Aşdod Limanı’nda bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ise bölgeden son gelişmeleri anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN