02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sumud filosuna israil baskını! A Haber aktivistlerin götürüldüğü Aşdod'da
Sumud filosuna israil baskını! A Haber aktivistlerin götürüldüğü Aşdod’da

Sumud filosuna israil baskını! A Haber aktivistlerin götürüldüğü Aşdod'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 13:06
Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla rotası Gazze olan Sumud filosuna terör örgütü İsrail’in katliamcı üyeleri baskın yaptı. Aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 201 aktivist gözaltında. Tüm dünyanın yakından takip ettiği gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ve hukukçu Aydoğan Ahıakın değerlendirdi. Öte yandan Aşdod Limanı’nda bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ise bölgeden son gelişmeleri anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sumud filosuna israil baskını! A Haber aktivistlerin götürüldüğü Aşdod’da
Sumud’a baskına alkollü kutlama!
Sumud’a baskına alkollü kutlama!
Sumud filosuna israil baskını!
Sumud filosuna israil baskını!
Sumud’a saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir
"Sumud’a saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir"
Filoya müdahale deniz haydutluğudur
"Filoya müdahale deniz haydutluğudur"
Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de!
Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de!
Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç: Türklerin sağlık durumu iyi
Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç: Türklerin sağlık durumu iyi
Sumud’a Gazze yolunda İsrail baskını!
Sumud’a Gazze yolunda İsrail baskını!
Sumud filosuna baskın! A Haber Aşdod Limanı’nda
Sumud filosuna baskın! A Haber Aşdod Limanı’nda
Mikeno surda gedik açtı!
Mikeno surda gedik açtı!
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 171 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 171 şüpheli tutuklandı
Kaptanı Türk olan gemiyi İsrail askeri alıkoydu!
Kaptanı Türk olan gemiyi İsrail askeri alıkoydu!
Hukuk tanımaz müdahale canlı yayında! Aktivistlere silah doğrulttu
Hukuk tanımaz müdahale canlı yayında! Aktivistlere silah doğrulttu
Daha Fazla Video Göster