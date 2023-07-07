Subay mezuniyet töreni! Bakan Yaşar Güler’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İstanbul’da 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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