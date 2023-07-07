07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Subay mezuniyet töreni! Bakan Yaşar Güler’den önemli açıklamalar

Subay mezuniyet töreni! Bakan Yaşar Güler’den önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 16:16
Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İstanbul’da 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teröriste kucak açana onay veremeyiz
"Teröriste kucak açana onay veremeyiz"
Subay mezuniyet töreni!
Subay mezuniyet töreni!
Enkazdan çıkan araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkan araçlar sahiplerini bekliyor
Ayakta alkışlamıştı! Yeni görev
Ayakta alkışlamıştı! Yeni görev
Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük
"Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük"
Zelenski bugün İstanbul’a geliyor
Zelenski bugün İstanbul'a geliyor
15 Temmuz şehidini ailesi anlattı
15 Temmuz şehidini ailesi anlattı
Muhalfette danışman ve istifa krizi
Muhalfette danışman ve istifa krizi
AK Parti’de 6 il başkanlığına atama!
AK Parti’de 6 il başkanlığına atama!
Koltukta oturmasını kim istiyor? İŞTE O LOBİ
Koltukta oturmasını kim istiyor? İŞTE O LOBİ
FETÖ’ye haziran ayında darbe
FETÖ'ye haziran ayında darbe
Koltuğunu kimler istiyor?
Koltuğunu kimler istiyor?
Daha Fazla Video Göster