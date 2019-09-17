SU-35 TEKNOFEST'te

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının ardından SU-35'ler de gündeme gelmişti. SOLO Türk'ün İstanbul semalarındaki gösterisinin ardından TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye getirilen SU-35 gösteri uçuşu yapacak.

Binlerce insanın akın ettiği TEKNOFEST'in Atatürk Havalima'nındaki festivalinde SOLO Türk'ün gösterisi devam ederken kameralara SU-35 yansıdı.

Türkiye'ye getirilen SU-35 gösteri uçuşu kısa süre içinde başlayacak. Atatürk Havalima'nındaki TEKNOFEST festivalinde havalanacak SU-35, ilk kez Türkiye'de uçuş gerçekleştirmiş olacak.