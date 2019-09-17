18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.09.2019

SU-35 TEKNOFEST'te

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının ardından SU-35'ler de gündeme gelmişti. SOLO Türk'ün İstanbul semalarındaki gösterisinin ardından TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye getirilen SU-35 gösteri uçuşu yapacak.

Binlerce insanın akın ettiği TEKNOFEST'in Atatürk Havalima'nındaki festivalinde SOLO Türk'ün gösterisi devam ederken kameralara SU-35 yansıdı.

Türkiye'ye getirilen SU-35 gösteri uçuşu kısa süre içinde başlayacak. Atatürk Havalima'nındaki TEKNOFEST festivalinde havalanacak SU-35, ilk kez Türkiye'de uçuş gerçekleştirmiş olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AK Parti'den son dakika yargı paketi ve af açıklaması
AK Parti'den son dakika yargı paketi ve af açıklaması
İşçiler CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde hak arayışında...
İşçiler CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde hak arayışında...
Erdoğan, Nihat Özdemir'i kabul etti
Erdoğan, Nihat Özdemir'i kabul etti
Başkan Erdoğan zaferi böyle takip etti
Başkan Erdoğan zaferi böyle takip etti
Menderes vefatının 58. yıl dönümünde anıldı
Menderes vefatının 58. yıl dönümünde anıldı
İstanbul adliyesi otoparkında silah sesleri
İstanbul adliyesi otoparkında silah sesleri
Adnan Oktar hakim karşısına çıktı
Adnan Oktar hakim karşısına çıktı
Başkan Erdoğan milli sporcuları kabul etti
Başkan Erdoğan milli sporcuları kabul etti
Kulp belediyesine kayyum atandı
Kulp belediyesine kayyum atandı
ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi
ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi
FOX TV'de skandal FETÖ'cü diye...
FOX TV'de skandal FETÖ'cü diye...
Türkiye'nin en büyüğü...
Türkiye'nin en büyüğü...
Daha Fazla Video Göster