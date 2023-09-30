Stockholm'deki Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyona Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yaşanan skandala sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

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