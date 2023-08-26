SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan seçim itirafı ve yerel resti: Bunlar acemilik! 81 ilde...

Son seçimlerde koalisyon safında durarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken bir itiraf geldi. Katıldığı canlı yayın programında seçimlere dair konuşan Karamollaoğlu, her kafadan bir ses çıktığını bildirerek, “Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik.” ifadelerini kullandı. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere dair de kararını veren Karamollaoğlu, ittifaka rest çekerek 81 ilde ayrı kulvarda ter dökeceklerini bildirdi.

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde elde edilen ağır yenilgi sonrası her biri farklı bir tarafa savrulan koalisyonda yaşanan ateşli kavga dinmek bilmiyor.

Faturayı birbirlerine kilitleyen muhalif güruhta şimdi de "acemilik" itirafı geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında seçimlerle ilgili çok çarpıcı üslup kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: BUNLAR ACEMİLİK

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan'ın büyük bir zaferle kazandığı seçimlerle ilgili hem özeleştiri hem de itiraflarda bulunan Karamollaoğlu şunları söyledi:

''Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı. Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşur mu? En fazla 3 kişi konuşur. Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?''

İTTİFAKA YEREL SEÇİM RESTİ

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere dair de konuşan Karamollaoğlu, ittifaka rest çekerek 81 ilde ayrı kulvarda ter dökeceklerini bildirdi.

81 ilde kendi logosu ile seçime gireceğini ilan eden Temel Karamollaoğlu, "Biz şimdi startı verdik. Arkadaşlarımız bütün illerde, ilçelerde ve bedellerde adayları belirlemek için ciddi bir çalışma içinde. Biz 81 ilde aday göstereceğiz. 973 ilçede aday göstereceğiz. 360 civarında belde kalmış orada da aday göstereceğiz. Tek başımıza kendi amblemimizle seçime gireceğiz. Muhalefetle işbirliği yaparak topyekûn seçim hazırlığı değil ama münferit yerlerde de dirsek teması bulunma imkanı olabilir. Bazı yerlerde bizim girdiğimiz daha başarılı olması için orada seçime girmemesini talep edebiliriz. Bizim gücümüz olmayabilir onlarda bu imkanı sağlayabiliriz. Ama bu kısıtlı olur. Ama bundan dolayı böyle bir ittifak halinde seçime gireceğimizi söylememiz doğru olmaz. Biz seçime demin de söylediğim gibi 81 ilde 973 ilçede ve 363 beldede seçime girmek il meclis üyeleri, meclis üyeleri içinde bu çalışmaları başlattık" ifadelerini kullandı.