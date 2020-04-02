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02.04.2020

Sözcü'nün yalan haberi ortaya çıktı! İşte tüm gerçekler…

Coronavirüs salgını sonrası başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası ile ilgi kara propaganda yapan Sözcü Gazetesi'nin yalanı ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi, Konya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası haricinde yardım topladığını iddia etmişti. Sözcü'nün yalan haberine ilişkin gerçekler ortaya çıktı.

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