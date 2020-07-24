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Sözcü'nün Bakan Albayrak iftirasına belgeli yanıt
Türkiye ekonomisini başarıyla yöneterek küresel salgının olumsuz etkilerini bertaraf eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yeni
bir algı operasyonu başlatıldı.
Zaman zaman gerçek dışı haberlerle tepki çeken Sözcü Gazetesi bu kez de Bakan Albayrak'la ilgili "soru önergelerini yanıtlamıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu asılsız iddia anında çürüdü.
Salgınsürecinde para ve maliye politikasını başarılı şekilde sürdüren ve çalışanından işverenine kadar bütün kesimleri rahatlatacak kararlara öncülük eden Bakan Albayrak'ı hedef alan gazetenin hesabı bozuldu.
Zira Bakan Albayrak'ın milletvekillerinin soru önergelerini en yüksek oranda yanıtlayan bakanların başında yer aldığı rakamlarla ortaya çıktı.
Buna göre, Bakan Albayrak Meclis'ten kendisine gelen 1.200 soru önergesinin bin 121'ine süratle cevap vererek, soru önergelerinin yüzde 93.5'ini
cevaplamış oldu.
Bakan Albayrak'ın cevap vermediği yüzde 6.5'lik kısımda yer alanlar ise ya yeni gönderilen ya da mükerrer sorulardan oluşuyordu.