Maltepe'de 6 katlı bina neden çöktü? Uzmandan kritik uyarı: Yumuşak kat ve korozyon riski
İstanbul Maltepe'de 6 katlı binanın alt katlarının çökerek zemine oturmasının ardından yapının neden yıkıldığı tartışılıyor. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Başak Boduroğlu Yazıcı, binadaki alt kat müdahaleleri, yumuşak kat düzensizliği, kolonlardaki korozyon ve mimari çıkmaların yapısal riski artırmış olabileceğini belirtti. Yazıcı, benzer yapıların özellikle deprem açısından ciddi risk taşıyabileceği uyarısında bulundu.