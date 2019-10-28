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28.10.2019
Sözcü yazarlarına FETÖ davası
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ’ye "bilerek ve isteyerek yardım” suçundan açılan dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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