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26.03.2020

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir kez daha haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi!

CHP'nin kalemşörü Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, provokatif haberleri ve ardı arkası gelmeyen skandallarıyla sık sık gündeme geliyor. Bir kez daha haddini aşan Yılmaz Özdil, yaşlılara yönelik gösterilen saygısızlık kervanına katılanlardan oldu. Özdil, yaşlı vatandaşlara ''angut'' dedi.

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