SÖZ MİLLETİN-14 Mayıs'a doğru vatandaş ne düşünüyor?

Türkiye iyiden iyiye artık seçim atmosferine girmiş durumda. Anketler, sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlar hep seçim yarışına ilişkin. Bu süreçte sokağın nabzı da ayrı bir yer, aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin, kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.