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SÖZ MİLLETİN-14 Mayıs'a doğru vatandaş ne düşünüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2023 16:54
Türkiye iyiden iyiye artık seçim atmosferine girmiş durumda. Anketler, sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlar hep seçim yarışına ilişkin. Bu süreçte sokağın nabzı da ayrı bir yer, aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin, kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.
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