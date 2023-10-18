18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sosyal medyada İsrail dezenformasyonu! Reklam çekimini gerçek gibi servis ettiler

Sosyal medyada İsrail dezenformasyonu! Reklam çekimini gerçek gibi servis ettiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2023 09:36
Güncelleme:18.10.2023 11:42
İsrail ve Hamas arasında savaş sürerken, sosyal medya ve haberlerde kirli algı oluşturmak isteyenler de harekete geçti. O yalan haber ve görüntüler tek tek aydınlatıldı. İşte detaylar….
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katliamın bombası ABD’den! Canlı yayında ispat
Katliamın bombası ABD'den! Canlı yayında ispat
Gazze’de ölenler için dua ediliyor
Gazze’de ölenler için dua ediliyor
Canlı yayında roketler ateşlendi! İşte o anlar
Canlı yayında roketler ateşlendi! İşte o anlar
Gazze’de İsrail katliamı
Gazze'de İsrail katliamı
Katliamı zafer işaretiyle kutluyorlar!
Katliamı zafer işaretiyle kutluyorlar!
Olay yerine ilk katil geldi!
Olay yerine ilk katil geldi!
Katil İsrail’in askerlerinin gözleri döndü!
Katil İsrail'in askerlerinin gözleri döndü!
Direnişim simgesi A Haber’de
Direnişim simgesi A Haber'de
Katliamın gölgesinde ziyaret
Katliamın gölgesinde ziyaret
İşte vahşetin yaşandığı o hastane
İşte vahşetin yaşandığı o hastane
A Haber çatışma bölgesinde
A Haber çatışma bölgesinde
Bu bir kurtuluş savaşıdır
"Bu bir kurtuluş savaşıdır"
Daha Fazla Video Göster