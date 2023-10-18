Sosyal medyada İsrail dezenformasyonu! Reklam çekimini gerçek gibi servis ettiler

İsrail ve Hamas arasında savaş sürerken, sosyal medya ve haberlerde kirli algı oluşturmak isteyenler de harekete geçti. O yalan haber ve görüntüler tek tek aydınlatıldı. İşte detaylar….

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