Sosyal medya platformlarında yaygınlaşan ücretli abonelik sistemleri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Uzmanlar, kolay yoldan kazanç arayışının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek dijital okuryazarlığın önemini vurguluyor. A Haber Muhabiri Numan Erşan Karaca ve Kameraman Ömer Er, görüntüledi ve detayları aktardı.

Sosyal medya hayatın her alanında etkisini artırırken, platformlarda yaygınlaşan yeni nesil abonelik sistemleri de tartışmaları beraberinde getiriyor. Takipçilerin içerik üreticilerine ücret ödeyerek özel içeriklere eriştiği bu model, uzmanlara göre özellikle çocuklar ve gençler açısından dikkat edilmesi gereken yeni risk alanları oluşturuyor.

"KOLAY YOLDAN KAZANMA" ALGISI TARTIŞILIYOR

Uzmanlar, kısa sürede para kazanma düşüncesinin bazı kullanıcıları kendi değerlerinden uzaklaştırabileceğine dikkat çekiyor. Dijital ortamda görünür olma ve onay alma isteğinin, kişilerin kararlarını etkileyebildiği belirtiliyor.

ABONELİK SİSTEMLERİ YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLATTI

Sosyal medyada ücretli içerik üretimi, bazı kullanıcılar tarafından gelir modeli olarak görülürken, uzmanlar bu sistemlerin yanlış kullanımının toplumsal ve psikolojik etkilerine dikkat çekiyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital platformlardaki kontrolsüz kullanımın oluşturabileceği riskleri değerlendirdi.

GENÇLER İÇİN DİJİTAL FARKINDALIK UYARISI

Klinik Psikolog Elif Beyhan ise özellikle ergenlik dönemindeki bireylerin uzun vadeli sonuçları değerlendirmekte zorlanabileceğini belirtti. Beyhan, ailelerin çocuklarla güven ilişkisi kurmasının ve dijital dünyadaki riskler konusunda bilinç oluşturmasının önemine dikkat çekti.

DİJİTAL OKURYAZARLIK VURGUSU

Uzmanlar, sosyal medyanın bilinçli kullanılması ve dijital okuryazarlığın artırılmasının olası risklere karşı önemli olduğunu ifade ediyor.