İspanya'da düzensiz göçmen krizi büyüyor: Sınır önlemleri artırıldı

İspanya'da Fas sınırından gelen düzensiz göç akını devam ediyor. Madrid yönetimi sınır geçişlerini önlemek için sahile yüzen bariyerler kurarken, binlerce kişinin geri gönderildiği bildirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, diğer ülkelerin tutumlarını eleştirdiği ve AB içişleri bakanlarının katılacağı acil toplantı talep ettiği bildirildi. İspanya'daki düzensiz göç krizine ilişkin son gelişmeleri A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında aktardı.