09 Eylül 2021, Perşembe
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Sosyal medya düzenlemesinde son durum ne? Ana hedef dezenformasyonla mücadele
AK Parti yeni yasama dönemine hazırlanıyor. Siyasi Partiler Yasası, Sosyal Medya Düzenlemesi öncelikli konular arasında bulunuyor. Ana hedef sosyal medya üzerinden dezenformasyona son vermek. Bunun yanında gizli provokatörlük cezasız kalmayacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.