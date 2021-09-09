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Sosyal medya düzenlemesinde son durum ne? Ana hedef dezenformasyonla mücadele

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 11:49
AK Parti yeni yasama dönemine hazırlanıyor. Siyasi Partiler Yasası, Sosyal Medya Düzenlemesi öncelikli konular arasında bulunuyor. Ana hedef sosyal medya üzerinden dezenformasyona son vermek. Bunun yanında gizli provokatörlük cezasız kalmayacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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