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Şener Şen'den aşı çağrısı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca videoyu paylaştı

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Giriş: 22.06.2021 20:57
Güncelleme:22.06.2021 21:05
Son dakika haberi... Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca usta oyuncunun vatandaşları aşı olmaya davet ettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Türk sinemasını usta oyuncularından Şener Şen'den vatandaşlara aşı çağrısı... Usta oyuncu video mesajında "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şen'in videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinde şu ifadelerle duyurdu:

Şener Şen: "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM.

Şener Şen: "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/RDl4wjDEzh

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Öte yandan usta oyuncu 2020 yılının Kasım ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası bir süre hastanede tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu.

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