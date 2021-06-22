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Ezgi Mola'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama: Bu kadarı ancak filmlerde olur

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2021 22:46
Güncelleme:22.06.2021 22:49
Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Ezgi Mola'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşlara çağrı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda ünlü oyuncu "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi sürecinde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım hayatımıza kaldığımız yerde sağlıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

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