Koronavirüse yakalanan Şener Şen’den yeni haber!

Usta oyuncu Şener Şen, koronavirüse yakalanması sonrası geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Testi negatif çıkana kadar hastanede tedavi altında olacağı öğrenilen Şen'den yeni haber geldi. Menajeri Gülden Avşaroğlu tarafından yapılan açıklamada, usta sanatçının moralinin yerinde olduğu ve durumunun da iyi olduğu belirtildi.