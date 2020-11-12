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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Koronavirüse yakalanan Şener Şen’den yeni haber!
Usta oyuncu Şener Şen, koronavirüse yakalanması sonrası geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Testi negatif çıkana kadar hastanede tedavi altında olacağı öğrenilen Şen'den yeni haber geldi. Menajeri Gülden Avşaroğlu tarafından yapılan açıklamada, usta sanatçının moralinin yerinde olduğu ve durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:23
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, pazar günü hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Şen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
PCR ve antikor-antijen testlerini yaptıran ve oksijenle destek tedavisi uygulanmaya başlanan ve hala hastanede olan usta oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu yaptığı açıklamada, Şen'in tedavisine başlandığını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.
"DURUMU GAYET İYİ"
Moralinin yerinde olduğunu belirten Avşaroğlu, "Şener Şen, KOVİD-19 testini pazar günü yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şener Bey gayet iyi ve karantinada. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor." dedi.