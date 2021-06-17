18 Haziran 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri duyurdu "Bu hız bu işi erkenden bitirecek" dedi
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek” ifadelerine yer verdi.