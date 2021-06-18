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Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırıda flaş gelişme! 2 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 18.06.2021 23:38
Güncelleme:18.06.2021 23:38
Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı... Hani ilçe başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişilerle molotolu saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri saldırı sonrası operasyon başlattı. Başlatılan operasyonda 2 kişinin gözlatına alındığı açıklandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

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AK Parti binasına saldırıda flaş gelişme: 2 gözaltı
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AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı
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