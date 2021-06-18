18 Haziran 2021, Cuma
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Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırıda flaş gelişme! 2 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı... Hani ilçe başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişilerle molotolu saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri saldırı sonrası operasyon başlattı. Başlatılan operasyonda 2 kişinin gözlatına alındığı açıklandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...