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Diyanet’ten 2021 yılı hac başvurularıyla ilgili yeni açıklama! Ücretler iade edilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 18:18
Güncelleme:24.06.2021 18:19
Son dakika haberi: 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi. 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen ancak hacca gitmekten vazgeçen adayların ödediği ücretin tamamı iade edilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği şeklindeki kararı değerlendirildi.

2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip salgın kısıtlamaları nedeniyle hakları 2021 yılına devredilen kayıt hakları bir kez daha ertelendi ve 2022 yılına devredildi.

Hacı adaylarının, daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesi devam edecek.

ÜCRETLER İADE EDİLECEK

2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen ancak hacca gitmekten vazgeçen adayların ödediği ücretin tamamı iade edilecek.

Kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilebilecekler.

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